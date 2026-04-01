Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν τον περασμένο μήνα τη Βουλγαρία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, να μην επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βουλγαρικά αεροδρόμια για αεροπλάνα που συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών.

Νωρίτερα σήμερα, ο Στάνισλαβ Μπαλαμπάνοφ, βουλευτής του κόμματος «Υπάρχουν Τέτοιοι Άνθρωποι», παρουσίασε νότα με ημερομηνία 18 Μαρτίου, στην οποία η ιρανική κυβέρνηση διαμαρτυρόταν για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που ήταν σταθμευμένα στο αεροδρόμιο Βασίλ Λέβσκι της Βουλγαρίας.

Στη νότα, η Ισλαμική Δημοκρατία δηλώνει ότι «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και των εθνικών συμφερόντων της, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Αργότερα σήμερα, σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, ο υφυπουργός Εξωτερικών Μαρίν Ράικοφ επιβεβαίωσε την νότα που έστειλε το Ιράν και δήλωσε ότι «η Βουλγαρία δεν βρίσκεται σε πόλεμο».

«Δεν ανεφοδιάζονται μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις», υπογράμμισε στους δημοσιογράφους. «Διατηρούμε άθικτες τις διπλωματικές σχέσεις με την ιρανική πλευρά», πρόσθεσε.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στο πολιτικό αεροδρόμιο Βασίλ Λέβσκι της Σόφιας και οι αρχές δήλωσαν ότι αυτό ήταν μέρος της προωθημένης ανάπτυξης του ΝΑΤΟ, κάτι που επιβεβαίωσε ο Ράικοφ σήμερα.

«Η Βουλή μας δεν έχει εγκρίνει αποφάσεις για την υποστήριξη σχετικών στρατιωτικών ενεργειών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ», συνέχισε.

Ευρωπαϊκές χώρες, εκφράζοντας ανησυχία για τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, έχουν αντιδράσει στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της και αρνήθηκε στις ΗΠΑ πρόσβαση σε βάσεις, η Ιταλία δεν έδωσε άδεια για να χρησιμοποιηθεί η νατοϊκή βάση Σιγκονέλα για επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν και η Γαλλία απαγόρευσε να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της αεροσκάφη που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ισραήλ.



Πηγή: ΚΥΠΕ