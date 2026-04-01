Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν από το Ιράν «αρκετά γρήγορα» αλλά θα μπορούσαν να επιστρέψουν, εφόσον χρειαστεί, για «στοχευμένα πλήγματα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο πρακτορείο Reuters, λίγες ώρες πριν από το προγραμματισμένο διάγγελμά του, αύριο, Πέμπτη, τα ξημερώματα, ώρα Κύπρου.

«Έχουν απομείνει μερικοί στόχοι ακόμη. Εάν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε για στοχευμένα πλήγματα», είπε.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι στην ομιλία αυτή, σε ώρα υψηλής τηλεθέασης για τις ΗΠΑ, θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το ΝΑΤΟ και θα αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τη χώρα από τη Συμμαχία.

«Είχαμε πλήρη αλλαγή του καθεστώτος» στο Ιράν, υποστήριξε επίσης, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ούτε και θέλει να αποκτήσει.

Αναφερόμενος στο πυρηνικό υλικό που διαθέτει το Ιράν, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται για αυτό και θα το παρακολουθούν μέσω δορυφόρων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ