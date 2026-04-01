Ένα μέλος μιας φιλοϊρανικής οργάνωσης που πιστεύεται ότι συνδέεται με την απαγωγή μιας Αμερικανίδας δημοσιογράφου στο Ιράκ έχει συλληφθεί, επιβεβαίωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας υψηλόβαθμος Ιρακινός αξιωματούχος.

Την Τρίτη, την ημέρα της απαγωγής, ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Ντίλαν Τζόνσον αποκάλυψε ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο που συνδέεται με την πολιτοφυλακή Καταέμπ Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με έναν Ιρακινό αξιωματούχο, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ο συλληφθείς είχε επάνω του μια ταυτότητα που επιβεβαιώνει τη σχέση του με την 45η Ταξιαρχία των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, η οποία συνδέεται με αυτήν τη φιλοϊρανική οργάνωση

Οργανώσεις για την ασφάλεια των δημοσιογράφων ανέφεραν ότι η απαχθείσα δημοσιογράφος είναι η Σέλι Κίτλεσον που συνεργάζεται με τον εξειδικευμένο σε θέματα Μέσης Ανατολής ιστότοπο al-Monitor. Ούτε η Βαγδάτη, ούτε η Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν το όνομά της.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ, η απαγωγή έγινε στη Βαγδάτη. Ακολούθησε καταδίωξη ενός οχήματος και η σύλληψη ενός υπόπτου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ