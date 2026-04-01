Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε έναν ανώτερο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το ναυτικό του Ισραήλ σκότωσε τον Χατζ Γιουσέφ Ισμαήλ Χασέμ, τον διοικητή του νότιου μετώπου της Χεζμπολάχ, δήλωσε ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, σε ανακοίνωσή του στο X.

Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε αργότερα σήμερα τον θάνατό του με ανακοίνωσή της, αποκαλώντας τον «φάρο της Ισλαμικής Αντίστασης».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ