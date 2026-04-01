Ο νέος απολογισμός του ναυαγίου που πραγματοποιήθηκε νότια της Λαμπεντούζα ειναι 19 νεκρών μεταναστών και προσφύγων και 58 επιζώντων.

Το ναυάγιο έλαβε χώρα στην Λιβυκή περιοχή έρευνας και διάσωσης, σε απόσταση 85 ναυτικών μιλίων από την Λαμπεντούζα.

Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε από την ιταλική ακτοφυλακή σε πλοιάριο της οποίας μεταφέρθηκαν τόσο οι επιζώντες, όσοι και πολλές σοροί μεταναστών.

Μέχρι τo πλοιάριο να φτάσει στην Λαμπεντούζα, σήμερα το απόγευμα, ο αριθμός των νεκρών είχε αυξηθεί.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, παράλληλα, 7 διασωθέντες- ανάμεσά τους και ενα μικρό παιδί- είναι σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, λόγω υποθερμίας.

Το ναυάγιο οφείλεται, όπως όλα δείχνουν, στις κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην κεντρική Μεσόγειο.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ