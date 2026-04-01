Δεκαεννέα αφγανοί μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους ένα μωρό, πνίγηκαν σήμερα στο Αιγαίο, στα ανοικτά του Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός), στη νοτιοδυτική Τουρκία, όταν ναυάγησε το φουσκωτό σκάφος στο οποίο επέβαιναν, ενώ αγνοείται η τύχη ενός άλλου, ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που ανακοινώθηκε το μεσημέρι, «ένας από τους 21 μετανάστες που διασώθηκαν στη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης υπέκυψε στο νοσοκομείο παρά τις φροντίδες που του παρασχέθηκαν».

«Ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που διασώθηκαν και παραμένουν στη ζωή ανέρχεται έτσι σε 20, ενώ ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που απεβίωσαν έφθασε τους 19», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η τουρκική ακτοφυλακή.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ιντρίς Ακμπιγίκ δήλωσε στο επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι «όλοι οι επιβάτες του πλεούμενου ήταν αφγανικής εθνικότητας».

Ένα από τα θύματα ήταν μωρό, διευκρίνισε.

Η ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι εντόπισε την ομάδα των μεταναστών στη θάλασσα γύρω στις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Υποστήριξε ότι «το φουσκωτό αρνήθηκε να σταματήσει και συνέχισε την πορεία του με μεγάλη ταχύτητα», πριν πάρει νερά και βυθιστεί στα ανοικτά του Μπόντρουμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP