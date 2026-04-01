Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στοίχισε σήμερα τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στην περιφέρεια Τσερκάσι, στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Έχουμε τέσσερις νεκρούς στην επαρχία Ζολοτονότσα», δήλωσε ο κυβερνήτης Ιχόρ Τάμπουρετς μέσω ανάρτησης στο Telegram. Πρόσθεσε ότι η επίθεση είναι σε εξέλιξη, καλώντας τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Άλλα ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν σήμερα κατά της Ουκρανίας στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, εκ των οποίων ένα ταχυδρομείο, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές ενώ η Μόσχα συνεχίζει τις μαζικές αεροπορικές της επιδρομές κατά της χώρας.

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας 339 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά της Ουκρανίας, εκ των οποίων 298 αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ρωσικά drones στοίχισαν τη ζωή σε μία γυναίκα και προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων στην περιφέρεια της Χερσώνας (ανατολικά), σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

Πλήγματα προκάλεσαν επίσης πυρκαγιά σε ταχυδρομείο και σε αποθήκη τροφίμων στο Λουτσκ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας ζημιές στα κτίρια.

«Τα πλήγματα στοχοθετούν αποκλειστικά μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις», δήλωσε στο Χ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας ότι η τελευταία νυχτερινή επίθεση «είναι στην πραγματικότητα η απάντηση της Ρωσίας στις διπλωματικές προσπάθειες» του Κιέβου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ