Ο Εμανουέλ Μακρόν αντιπαρέβαλε την «προβλεψιμότητα» της Ευρώπης με το «απρόβλεπτο» των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλοντάς τον χωρίς να τον κατονομάσει ότι ξεκίνησε τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή χωρίς να «προειδοποιήσει» τους συμμάχους του, που πλήττονται τώρα από τις οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων και των ενεργειών του.

«Γνωρίζω καλά ότι ορισμένες φορές η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια ήπειρος που είναι πιο αργή από άλλους», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μπροστά σε πλειάδα ιαπώνων επιχειρηματιών και επενδυτών κατά την δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Ιαπωνία.

Αλλά η «προβλεψιμότητα» έχει αξία , κι εμείς, το έχουμε δείξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και, θα τολμούσα να πω, τις τελευταίες εβδομάδες: βρισκόμαστε εκεί που ξέρετε ότι πηγαίνουμε». «Δεν είναι κι άσχημα για τους καιρούς αυτούς, πιστέψτε με».

Αντίθετα επέκρινε εκείνους που λένε «εμείς προχωράμε πολύ πιο γρήγορα» αλλά «δεν ξέρετε αν μεθαύριο θα βρίσκονται ακόμη σε κείνο το σημείο και αν αύριο δεν θα πάρουν μια απόφαση που μπορεί να σας πλήξει χωρίς καν να σας προειδοποιήσουν».

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφερόταν στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ. Η Ιαπωνία εξαρτά από την περιοχή αυτή το 95% των εισαγωγών πετρελαίου και υφίσταται τις επιπτώσεις του πολέμου, ο οποίος, έχοντας εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας, πλήττει επίσης την Ευρώπη.

Αφού συνάντησε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, ο Εμανουέλ Μακρόν, μίλησε για την γαλλοϊαπωνική συνεργασία απέναντι στην σημερινή ενεργειακή κρίση.

«Και οι δύο έχουμε πίστη στο διεθνές δίκαιο, στην διεθνή τάξη, που προβλέπονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πιστεύουμε επίσης στις δημοκρατικές αξίες που υπερασπιζόμαστε. Πράγμα που σημαίνει ότι υπερασπιζόμαστε και ο ένας και ο άλλος την αποκατάσταση της ειρήνης , την κατάπαυση του πυρός, την ηρεμία, την ελεύθερη κυκλοφορία μέσω των Στενών του Χορμούζ», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο πλευρό της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η οποία ευχήθηκε «σύντομη καταλλαγή» και «διασφάλιση της ναυσιπλοΐας» μέσω των Στενών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για σύγκλιση ανάμεσα στην γαλλική και ευρωπαϊκή στρατηγική και στην ιαπωνική στρατηγική που έχουν ως στόχο την αποφυγή της εξάρτησης από τις ηγεμονικές δυνάμεις, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας επιβλήθηκε με τις υπερεθνικιστικές και τις υπερσυντηρητικές της θέσεις. Δεν έκρυψε την εγγύτητά της με τον Τραμπ και έχει προκαλέσει την οργή της Κίνας με τις πολύ προωθημένες της θέσεις στην ασιατική διπλωματική σκηνή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας πρότεινε η σχέση ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Γαλλία να γίνει «η βάση» ενός «συνασπισμού των ανεξαρτήτων», όπως τον είχε περιγράψει πέρυσι στην Σιγκαπούρη, ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες , τις ασιατικές χώρες και ορισμένες αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Ινδία και η Βραζιλία.



Διαβάστε επίσης: Στάρμερ: Η Βρετανία δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ