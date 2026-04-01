Σε υψηλούς τόνους αλλά με έμφαση στη διπλωματία και την αποφυγή κλιμάκωσης, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άσκησε σφοδρή κριτική στο Ισραήλ για τον πόλεμο στην περιοχή, ενώ υπογράμμισε ότι η Τουρκία επιδιώκει να παραμείνει εκτός της σύγκρουσης.

«Ζυγίζουμε τα λόγια μας»

Ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να προβάλλει την εικόνα μιας ψύχραιμης και υπεύθυνης ηγεσίας, τονίζοντας ότι η Άγκυρα αποφεύγει την επιθετική ρητορική παρά το τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή.

«Ειδικά, εν μέσω της ταραχώδους ατμόσφαιρας που επικρατεί στην περιοχή μας, δίνουμε μεγάλη προσοχή στον τρόπο έκφρασής μας. Μιλάμε ζυγίζοντας τα λόγια μας. Προσπαθούμε ιδιαίτερα να μην είμαστε επιθετικοί. Δεν χάνουμε ποτέ τη λογική, την ψυχραιμία και την ηρεμία μας», δήλωσε.

«Η σιωπή μας είναι αξιοπρέπεια»

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η τουρκική ηγεσία απέφυγε πολιτικές αντιπαραθέσεις, προκειμένου να διατηρήσει την εστίαση στη διαχείριση της κρίσης.

«Ενώ ο περίγυρός μας έχει μετατραπεί σε κύκλο φωτιάς και πέρα από τα σύνορά μας πετούν πυραύλοι και drones, αποφύγαμε κάθε είδους πολιτική συζήτηση που θα μπορούσε να διαταράξει τη συγκέντρωσή μας και να μας απασχολήσει. Ας γνωρίζουν όλοι ότι η σιωπή μας δεν σημαίνει ότι δεχόμαστε τις συκοφαντίες, αλλά, αντίθετα, είναι θέμα ευπρέπειας και αξιοπρέπειας», σημείωσε.

Ανάπτυξη και διεθνής ρόλος – «Χτίζουμε, δεν μιλάμε»

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος της Τουρκίας παρουσίασε τη στρατηγική στόχευση της χώρας για ενίσχυση του διεθνούς της ρόλου, δίνοντας έμφαση σε έργα και όχι σε ρητορική.

«Όπως και τα τελευταία 23 χρόνια, έτσι και σήμερα προσπαθούμε να χτίζουμε πέτρα πάνω σε πέτρα, όχι να προσθέτουμε λόγια πάνω σε λόγια», είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως «αγωνιζόμαστε για να καταστήσουμε τη χώρα μας διεθνή παράγοντα. Σκοπός μας είναι να σκουπίσουμε τα δάκρυα που ρέουν σε διάφορες γωνιές της γης μας, να σταματήσουμε το αίμα που χύνεται, να προσφέρουμε στήριξη στους καταπιεσμένους και τους θιγόμενους στις δύσκολες μέρες τους», ανέφερε.

«Θα βάλουμε τους αλαζόνες στη θέση τους»

Παρά τη ρητορική περί αυτοσυγκράτησης, ο Ερντογάν άφησε αιχμές ότι η Τουρκία μπορεί να απαντήσει όταν χρειαστεί, υιοθετώντας πιο σκληρό τόνο.

«Σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο που διανύουμε, δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας όσο η οργή, το μίσος, η γλώσσα της σύγκρουσης και της διαμάχης δηλητηριάζουν την πολιτική. Ωστόσο, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, όταν χρειάζεται, το να βάζουμε τον αλαζόνα στη θέση του είναι ανώτερο και από το να ντύνεις 40 ορφανά (σ.σ. από το κάνεις οποιοδήποτε άλλο καλό)», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περιφερειακός κίνδυνος

Ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε για άλλη μια φορά για κλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα της Άγκυρας είναι να μείνει εκτός της κρίσης.

«Στην περιοχή μας, ο πόλεμος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και συμπληρώνει έναν μήνα συνεχίζεται, αυξάνοντας το επίπεδο απειλής και κινδύνου. Προτεραιότητά μας είναι η χώρα μας να ξεπεράσει αυτή τη θυελλώδη περίοδο χωρίς ατυχήματα και καταστροφές.

Είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε την Τουρκία μακριά από αυτή τη φωτιά», τόνισε για άλλη μια φορά.

Αναζήτηση λύσης χωρίς αίμα

Ο Ερντογάν επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων μέσω διαλόγου και διπλωματίας.

«Για να σταματήσει η αιματοχυσία, να σβήσουν τα δάκρυα, να σιγήσουν τα όπλα και να επιλυθούν τα προβλήματα με διπλωματικά μέσα, αν υπάρχει έστω και η παραμικρή ελπίδα, είναι καθήκον μας να την αξιοποιήσουμε.

Πρέπει να επισημάνω ότι από την αρχή του πολέμου, η αρχική στάση της Τουρκίας και τα μηνύματα που έστειλε στον κόσμο και στην περιοχή αποτέλεσαν τη φωνή της ανθρωπότητας και της συνείδησης», υπογράμμισε.

Σφοδρή επίθεση στο Ισραήλ

Σε ιδιαίτερα επικριτικό τόνο, ο Τούρκος πρόεδρος απέδωσε την ευθύνη για τη σύγκρουση στην ισραηλινή κυβέρνηση, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της κλιμάκωσης.

«Είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω εδώ ξεκάθαρα: Ο κύριος υπεύθυνος αυτού του παράνομου πολέμου, ο οποίος όχι μόνο μετατρέπει την περιοχή μας σε πεδίο μάχης αλλά επιβαρύνει και τους ώμους ολόκληρης της ανθρωπότητας με ένα πολύ βαρύ οικονομικό φορτίο, είναι η κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία είναι εθισμένη στη σύγκρουση, το χάος και την κρίση.

Κάθε εξέλιξη που θα οδηγήσει στη συνέχιση του πολέμου με το άνοιγμα νέων μετώπων θα εξυπηρετήσει τη αιμοσταγή στρατηγική του Ισραήλ, ενώ θα είναι ζημιογόνα για την περιοχή μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε σταγόνα αίματος που χύνεται στον πόλεμο θα αποτελέσει ελιξίριο ζωής που θα παρατείνει την πολιτική ζωή του Νετανιάχου», υποστήριξε.

Κριτική και στο Ιράν

Παράλληλα, ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική και στο Ιράν, σημειώνοντας ότι οι ενέργειές του δεν συνέβαλαν στην ειρήνη.

«Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το εξής: Ούτε το Ιράν εξυπηρέτησε το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης. Αντίθετα, είναι απολύτως σαφές ότι σαμποτάρισε, έθεσε σε κίνδυνο και υπονόμευσε αυτό το όραμα», όπως είπε.

«Θα βάλουμε και τα σώματά μας στη φωτιά»

Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας του υπέρ της ειρήνης, τονίζοντας την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει ενεργά.

«Η μεγαλύτερη δυνατότητα που έχουμε για να απελευθερωθεί η ανθρωπότητα από αυτή την παγίδα είναι η διπλωματία, ο διάλογος, η συμβιβαστική λύση, αντί να επιμένουμε σε ακραίες απαιτήσεις. Ευχόμαστε να ανοίξει ο δρόμος προς την ειρήνη χωρίς να χυθεί άλλο αίμα. Για τον σκοπό αυτό, θα συνεχίσουμε να βάζουμε όχι μόνο τα χέρια μας, αλλά και τα ίδια μας τα σώματα στη φωτιά, αν χρειαστεί», τόνισε.





