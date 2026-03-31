Με αναφορά στην δυνατότητας χρήση των βάσεων ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην χώρα και-ειδικότερα- σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Corriere della Sera, η κυβέρνηση Μελόνι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η Ιταλία δρα με πλήρη σεβασμό στις ισχύουσες, διεθνείς συμφωνίες και στις σχετικές αποφάσεις του κοινοβουλίου και της ίδιας της κυβέρνησης».

«Η γραμμή της κυβέρνησής μας είναι σαφής, χαρακτηρίζεται από συνοχή και έχει ήδη κοινοποιηθεί πλήρως στο κοινοβούλιο, χωρίς καμία αλλαγή», προστίθεται στην γραπτή ανακοίνωση Με αναφορά στο ίδιο πάντα θέμα, αποσαφηνίζεται ότι «κάθε αίτημα εξετάζεται προσεκτικά, κατά περίπτωση, όπως συνέβη πάντα και στο παρελθόν» και ότι «δεν καταγράφονται δυσκολίες ή προστριβές με τους διεθνείς εταίρους». η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι καθιστά σαφές, επίσης ότι «οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σταθερές και χαρακτηρίζονται από έντιμη και πλήρη συνεργασία».

«Η κυβέρνησή μας, κατά συνέπεια, θα συνεχίσει να δρα ακολουθώντας τις ισχύουσες συμφωνίες, με σεβασμό στην βούληση που έχει εκφράσει η ίδια και το κοινοβούλιο και να εγγυάται, συγχρόνως, αξιοπιστία σε διεθνές επίπεδο και πλήρη προστασία του εθνικού συμφέροντος», καταλήγει η σημερινή ανακοίνωση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ