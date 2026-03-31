Σε ένα από τα πλέον ηχηρά μηνύματα ότι ακόμη και η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου δεν μένει ανεπηρέαστη από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 4 δολαρίων ανά γαλόνι, για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτων (AAA), η μέση λιανική τιμή για την αμόλυβδη «σκαρφάλωσε» τη Δευτέρα στα 4,018 δολάρια. Από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, οι τιμές στις αντλίες έχουν «εκτιναχθεί» κατά περισσότερο από 1 δολάριο, καθώς την παραμονή της έναρξης του πολέμου η τιμή βρισκόταν στα 2,98 δολάρια.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει αναταραχή σε μια από τις κρισιμότερες περιοχές παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγώντας στο ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σταθεροποιήθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, το πλήγμα είναι ακόμη πιο επώδυνο στα διυλισμένα προϊόντα που φτάνουν στον καταναλωτή. Η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 5,45 δολάρια ανά γαλόνι, αποτελώντας μείζονα πληθωριστική απειλή για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η «εκτόξευση» των τιμών στα καύσιμα αποτελεί τεράστιο πολιτικό ρίσκο για τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα σε μια χρονιά ενδιάμεσων εκλογών. Παράλληλα, περιπλέκει το έργο της Federal Reserve, καθώς ο Τζερόμ Πάουελ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη συγκράτηση των τιμών και τη διατήρηση της απασχόλησης.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Τραμπ συνεχίζει να εκπέμπει αντικρουόμενα μηνύματα, εναλλάσσοντας τις απειλές για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση με αισιόδοξα σχόλια για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.



Πηγή: Πρώτο Θέμα