Το Ισραήλ θα δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο και θα διατηρήσει τον έλεγχο ολόκληρης της περιοχής μέχρι τον ποταμό Λιτάνι μόλις τερματιστεί η σύγκρουση με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

"Στο τέλος αυτής της επιχείρησης οι IDF (σ.σ. οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) θα ελέγχουν την περιοχή ως τον ποταμό Λιτάνι, περιλαμβανομένων των εναπομεινασών γεφυρών στον Λιτάνι , ενώ παράλληλα θα εξαλείψουν τις δυνάμεις Ράντουαν (σ.σ. τις ειδικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ) που διείσδυσαν στην περιοχή και θα καταστρέψουν όλα τα όπλα εκεί", τόνισε ο Κατς αφού ολοκλήρωσε μια αξιολόγηση ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας την περιοχή "ζώνη ασφαλείας".

Όπως σημείωσε ο Κατς, στους 600.000 κατοίκους του νότιου Λιβάνου που έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν μέχρι να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

Για τον σκοπό αυτό "όλα τα σπίτια στα χωριά που βρίσκονται κοντά στα λιβανικά σύνορα θα καταστραφούν με βάση το μοντέλο της Ράφα και της Μπέιτ Χανούν στη Γάζα, προκειμένου να αρθούν μόνιμα οι απειλές κοντά στα σύνορα για τους κατοίκους του βορρά", εξήγησε ο ίδιος.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ