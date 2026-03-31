Οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι μετέφεραν σε νοσοκομεία οκτώ ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά στην περιοχή του Τελ Αβίβ, όπου η αστυνομία έκανε λόγο για «πτώση στοιχείων πυρομαχικών» αφού ήχησε ο συναγερμός αντιαεροπορικής άμυνας για ιρανικούς πυραύλους.

Έξι από τους τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα στην πόλη Μπνέι Μπρακ, που ο πληθυσμός της είναι κατά πλειοψηφία υπερορθόδοξοι Εβραίοι, σύμφωνα με το Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, που διευκρίνισε ότι υπέστησαν ελαφρά τραύματα που «οφείλονται σε εκρήξεις».

Η υπηρεσία αεράμυνας ανέφερε από την πλευρά της ότι έλαβε «αναφορές για ζημιές» στο κέντρο της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, οι σειρήνες ήχησαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ έπειτα από πυρά πυραύλων που προέρχονταν από το Ιράν, χωρίς να αναφερθεί στη συνέχεια κανένας τραυματισμός.

Στη Σαουδική Αραβία, η αναχαίτιση ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone) προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, σε μία περιοχή νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ όπου βρίσκεται η βάση των ΗΠΑ Πρίγκιπας Σουλτάν, όπως ανέφερε σήμερα η σαουδαραβική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

«Η πτώση θραυσμάτων που προέρχονταν από την αναχαίτιση drone στην επαρχία αλ Χαρτζ προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανθρώπων και περιορισμένες υλικές ζημιές σε τρεις κατοικίες και πολλά οχήματα», σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώση θραυσμάτων σε κατοικίες σε συνοικία του νότιου Ντουμπάι, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Θραύσματα που προέρχονταν από αναχαίτιση έπεσαν σε κατοικίες στο νότιο Ντουμπάι προκαλώντας υλικές ζημιές και ελαφρούς τραυματισμούς σε τέσσερις υπηκόους ασιατικών χωρών», ανέφεραν οι αρχές στο Χ.

Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε σήμερα το πρωί κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ στην αυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Αρμπίλ στεγάζει ένα σημαντικό αμερικανικό προξενικό συγκρότημα κτιρίων και το αεροδρόμιό της υποδέχεται στρατιωτικούς συμβούλους που συνδέονται με τον διεθνή συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών, του οποίου ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένοπλες φιλοϊρανικές παρατάξεις αναλαμβάνουν τακτικά την ευθύνη για επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που γενικά αναχαιτίζονται από την αντιαεροπορική άμυνα, θέτοντας κυρίως ως στόχο προσωπικό του διεθνούς συνασπισμού που έχει αναπτυχθεί στο Ιράκ.



Διαβάστε επίσης: Ιρανός στη Λεμεσό πυροβόλησε ομοεθνή του μετά από αντιπαράθεση για τον πόλεμο





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ