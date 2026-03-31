Οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο εντείνουν τις πιέσεις προς την Ουάσινγκτον για συνέχιση της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, την ώρα που η σύγκρουση εισέρχεται σε μια κρίσιμη καμπή και η διεθνής κοινότητα ανησυχεί για περαιτέρω κλιμάκωση.

Πίεση προς τον Λευκό Οίκο για συνέχιση του πολέμου

Κατά ρεπορτάζ από το Πρώτο Θέμα, και σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Associated Press, χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε άμεσο τερματισμό των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για την έλλειψη προειδοποίησης πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, περιφερειακοί σύμμαχοι φαίνεται να θεωρούν πλέον ότι η παρούσα συγκυρία αποτελεί «ιστορική ευκαιρία» για την αποδυνάμωση της ιρανικής ηγεσίας.

Στόχος: στρατηγική αποδυνάμωση της Τεχεράνης

Αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, σε ιδιωτικές συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά, επισημαίνουν ότι δεν επιθυμούν τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων χωρίς ουσιαστικές αλλαγές είτε στην ηγεσία είτε στη συμπεριφορά της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, μεταξύ των βασικών αιτημάτων συγκαταλέγονται αρχικά η εξουδετέρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, η καταστροφή των βαλλιστικών δυνατοτήτων του, όπως και ο τερματισμός της υποστήριξης προς περιφερειακές ένοπλες ομάδες.



Διχασμός στον Κόλπο για την επόμενη ημέρα

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία μεταξύ των χωρών του Κόλπου. Το Ομάν και το Κατάρ εξακολουθούν να στηρίζουν μια διπλωματική προσέγγιση, διατηρώντας τον παραδοσιακό τους ρόλο ως διαμεσολαβητές μεταξύ της Δύσης και του Ιράν, κατά το ίδιο ρεπορτάζ.

Αντίθετα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμφανίζονται ιδιαίτερα επιθετικά, φτάνοντας στο σημείο να υποστηρίζουν ακόμη και το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής, καθώς ανησυχούν για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην εικόνα τους ως ασφαλούς οικονομικού και τουριστικού κόμβου.

Αβεβαιότητα στις αποφάσεις Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, κινούμενος μεταξύ της εκτίμησης ότι η αποδυναμωμένη ιρανική ηγεσία ίσως είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις και της απειλής για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση σε περίπτωση αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας, με βάση ρεπορτάζ από το Πρώτο Θέμα.

Στρατηγικής σημασίας το Στενό του Ορμούζ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ασφάλεια του Στενό του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά ενέργειας. Οι χώρες του Κόλπου επιδιώκουν να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα μπορεί στο μέλλον να διακόψει τη ναυσιπλοΐα, όπως φέρεται να έχει συμβεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.



Διαβάστε επίσης: LIVE: Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Ιρανική επίθεση σε πετρελαιοφόρο



