Οι τιμές του πετρελαίου ανέβαιναν τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την αποδοθείσα στο Ιράν επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου υπό σημαία Κουβέιτ σε λιμάνι στο Ντουμπάι, που προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του εμιράτου KUNA.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας αυξανόταν κατά 2,05% στα 109,59 δολάρια περί τις 03:40, ενώ αυτή του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατά 2,96%, στα 105,93 δολάρια.

Η τιμή του WTI έκλεισε χθες πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ