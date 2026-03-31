Τέσσερις άνθρωποι υπέστησαν ελαφριά τραύματα στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξαιτίας πτώσης «συντριμμιών» έπειτα από πυρά συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε ανακοίνωση της υπηρεσίας Τύπου του εμιράτου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Authorities in Dubai responded to a fire in an abandoned house in Al Badaa caused by debris following an air defence interception. Four minor injuries were reported among individuals in the vicinity of the house. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 30, 2026

«Οι αρχές στο Ντουμπάι αντέδρασαν σε πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Αλ Μπαντάα που προκλήθηκε από συντρίμμια έπειτα από αναχαίτιση της αντιαεροπορικής άμυνας. Αναφέρθηκαν ελαφριοί τραυματισμοί ανθρώπων στην περιοχή », σημείωσε η υπηρεσία, χωρίς να διευκρινίσει τι αναχαιτίστηκε.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Ιρανική επίθεση σε πετρελαιοφόρο

Πηγή: ΑΠΕ