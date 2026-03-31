Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι πετρελαιοφόρο του επλήγη σε επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν στο λιμάνι του Ντουμπάι, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο διαρροής πετρελαίου.

Σύμφωνα με την Kuwait Petroleum Corporation, το δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Al Salmi αποτέλεσε άμεσο στόχο ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές στο σκάφος καθώς και πυρκαγιά στο εσωτερικό του, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το δεξαμενόπλοιο ήταν πλήρως φορτωμένο τη στιγμή του περιστατικού, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή πετρελαιοκηλίδα στα γύρω ύδατα. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή - Ιρανική επίθεση σε πετρελαιοφόρο

Πηγή: ΕΡΤ