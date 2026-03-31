Σφοδρές κοινές αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν την ιρανική πόλη Ισφαχάν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις και μεγάλη στήλη φωτιάς που φώτισε τον νυχτερινό ουρανό, σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό που μετέδωσε το Al Jazeera. Η πόλη, με πληθυσμό περίπου 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων και με στρατηγική σημασία λόγω της παρουσίας της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης Badr, συγκλονίστηκε από διαδοχικά πλήγματα που προκάλεσαν εκτεταμένες πυρκαγιές και σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

Το μέγεθος και η ένταση των επιθέσεων καταδεικνύουν περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς στο στόχαστρο μπαίνουν ολοένα και περισσότερο στρατηγικές εγκαταστάσεις του Ιράν, την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση.





Massive explosions seen tonight in the Central Iranian city of Isfahan, following airstrikes by Israel and/or the United States. pic.twitter.com/K2iI8Dukwd — OSINTdefender (@sentdefender) March 31, 2026

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναδημοσιεύθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καταγράφει συνεχείς εκρήξεις και φλόγες να υψώνονται πάνω από τον ορίζοντα της πόλης, στοιχείο που υποδηλώνει σημαντική καταστροφή σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με στρατιωτικές δραστηριότητες.





🚨BREAKING: President Trump Posts Video of MASSIVE Explosions in Isfahan, Iran Following US Airstrikes⚠️



Did Trump Just Strike Iran's Infrastructure⁉️pic.twitter.com/uIStTZxdM3 — SilverTrade (@silvertrade) March 31, 2026

Σύμφωνα με πηγές, τα τελευταία πλήγματα εντάσσονται σε ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενων επιθέσεων κατά της Ισφαχάν από τις αρχές Μαρτίου, με στόχο αμυντικές εγκαταστάσεις και κόμβους εφοδιαστικής υποστήριξης. Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενα περιστατικά περιορισμένης έντασης, η νέα επίθεση χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διάρκεια και ισχύ.





2000 pound bunker buster bombs dropped on Isfahan missile city pic.twitter.com/WZ285teTlv — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 31, 2026

Την ίδια ώρα, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Ισφαχάν ανακοίνωσε ότι αποτέλεσε στόχο αεροπορικού πλήγματος για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Fars, το χτύπημα σημειώθηκε γύρω στις 14:00 τοπική ώρα και έπληξε ερευνητικό ινστιτούτο του ιδρύματος.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές και σε άλλα κτήρια του πανεπιστημίου, ενώ τέσσερα μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την Ισφαχάν να παραμένει στο επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.



