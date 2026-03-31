Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκρινε χθες Δευτέρα ότι έχουν επιτευχθεί οι μισοί και πλέον στόχοι του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν, αποφεύγοντας πάντως να ορίσει χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, το οποίο εκφράζει την αμερικανική δεξιά.

«Έχουμε ξεπεράσει ξεκάθαρα τα μισά του δρόμου. Αλλά δεν θέλω να ορίσω χρονοδιάγραμμα», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη συνέντευξη, που μεταδόθηκε την 31η ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Διευκρίνισε πως η δήλωσή του για τα «μισά του δρόμου» έγινε «σε όρους αποστολών, όχι κατ’ ανάγκη σε όρους διάρκειας».

«Νομίζω ότι έχουμε επιτύχει πολλά πράγματα. Αποδυναμώσαμε το καθεστώς. Τους καταφέραμε αληθινά πολύ σκληρό πλήγμα», διαβεβαίωσε.

«Σκοτώσαμε χιλιάδες μέλη» των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και «σκοτώσαμε τους ηγέτες τους», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε στο σημείο να τελειώσουμε τη βιομηχανία όπλων τους. Όλη τη βιομηχανική βάση τους, να εξαλείψουμε ολόκληρα εργοστάσια και το πυρηνικό πρόγραμμα το ίδιο», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ξανά νωρίτερα χθες ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «εβδομάδες» μάλλον, παρά «μήνες», ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεννόηση με στοιχεία στην ιρανική κυβέρνηση -- χωρίς να εξηγήσει σε ποιους αναφέρεται.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει για στρατιωτικές επιχειρήσεις τεσσάρων ως έξι εβδομάδων.

«Εντέλει, νομίζω ότι αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει εκ των έσω», είπε ακόμη στο Newsmax ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, σπεύδοντας να συμπληρώσει ότι η αλλαγή καθεστώτος δεν συγκαταλέγεται στους στόχους του πολέμου τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Οκτωβρίου.

«Αλλά προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, αυτό που κάνουμε είναι ότι αλλάζουμε τις στρατιωτικές δυνατότητές του, τις βαλλιστικές δυνατότητές του, τις πυρηνικές δυνατότητές του και επίσης το αποδυναμώνουμε στο εσωτερικό», επιχειρηματολόγησε.

Την προηγουμένη, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ καυχήθηκε πως έχει ήδη επιτύχει «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν με τους ακατάπαυστους αεροπορικούς βομβαρδισμούς οι οποίοι σκότωσαν ήδη τις πρώτες ώρες του πολέμου τον ανώτατο ηγέτη του Αλί Χαμενεΐ και πολλούς κορυφαίους αξιωματούχους και πολλούς ακόμη κατόπιν.

«Συνδιαλλασσόμαστε με ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς από οποιονδήποτε είχαμε συνδιαλλαγεί προηγουμένως. Είναι εντελώς άλλη ομάδα ανθρώπων», άρα «θεωρώ ότι αυτή είναι αλλαγή καθεστώτος», επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ