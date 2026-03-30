Το Κέντρο Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης (DMM) της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Προεδρίας της Τουρκίας διέψευσε ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Τουρκία θα εμπλακεί στον πόλεμο υπέρ του Ιράν ή ότι σχεδιάζει να εισέλθει στον Λίβανο.

Σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο αναφέρει ότι οι σχετικές αναρτήσεις αποτελούν προϊόν παραπληροφόρησης και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως επισημαίνεται, η Τουρκία έχει δηλώσει εξαρχής ότι δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης, ενώ υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταβάλλει εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των επιθέσεων, την αποτροπή εξάπλωσης του πολέμου και την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στάση αυτή της Άγκυρας εκτιμάται, όπως υποστηρίζεται, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Παράλληλα, το Κέντρο τονίζει ότι τέτοιου είδους αναρτήσεις αποτελούν μέρος «ψυχολογικού πολέμου», με στόχο να πλήξουν την εικόνα της Τουρκίας και να υπονομεύσουν τον ρόλο που, όπως αναφέρει, επιδιώκει να διαδραματίσει στην κρίση.

Το Κέντρο καλεί το κοινό να μην δίνει βάση σε αβάσιμους ισχυρισμούς και να λαμβάνει υπόψη μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.



Διαβάστε επίσης: LIVE: Απειλές Τραμπ σε Ιράν – Θα «εξαλείψουμε» εργοστάσια παραγωγής ενέργειας





Πηγή: ΚΥΠΕ