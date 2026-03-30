Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε τη Δευτέρα την παράταση έως τις 13 Απριλίου 2027 των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλει η ΕΕ ως απάντηση σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Όπως αναφέρεται, τα μέτρα περιλαμβάνουν απαγόρευση ταξιδιών και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και απαγόρευση εξαγωγών προς το Ιράν εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και εξοπλισμού παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα, απαγορεύεται σε πολίτες και εταιρείες της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους στα πρόσωπα και τις οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο κυρώσεων.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του καθεστώτος κυρώσεων, το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να μην ανανεώσει την καταχώριση ενός προσώπου που έχει αποβιώσει. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος περιλαμβάνει συνολικά 262 πρόσωπα και 53 οντότητες.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε για πρώτη φορά καθεστώς περιοριστικών μέτρων για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν το 2011, το οποίο έκτοτε ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Από το 2022, η ΕΕ έχει ενισχύσει τα μέτρα υιοθετώντας πρόσθετα πακέτα κυρώσεων, στο πλαίσιο αυξανόμενων ανησυχιών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στις 9 Ιανουαρίου του 2026, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, εξέδωσε δήλωση εκ μέρους της Ένωσης, καταδικάζοντας τη χρήση βίας, τις αυθαίρετες συλλήψεις και πρακτικές εκφοβισμού από τις δυνάμεις ασφαλείας εναντίον διαδηλωτών. Παράλληλα, κάλεσε για την άμεση απελευθέρωση όσων κρατούνται επειδή άσκησαν θεμελιώδη δικαιώματα και προέτρεψε τις ιρανικές αρχές να τηρήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, καθώς και την πρόσβαση στην ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η ΕΕ επαναλαμβάνει τη στήριξή της στις θεμελιώδεις προσδοκίες του λαού του Ιράν για πλήρη σεβασμό και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.



Διαβάστε επίσης: LIVE: Απειλές Τραμπ σε Ιράν – Θα «εξαλείψουμε» εργοστάσια παραγωγής ενέργειας





Πηγή: ΚΥΠΕ