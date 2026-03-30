Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι ακόμη ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε επιτυχώς, αφού εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο δίνει έμφαση στη συμβολή των νατοϊκών δυνάμεων που είναι ανεπτυγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η αναχαίτιση έγινε από συστήματα αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε σε δελτίο τύπου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Διαβάστε επίσης: Ανάλυση: Η Τουρκία «πατάει σε πολλές βάρκες» εν μέσω περιφερειακής σύγκρουσης