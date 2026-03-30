Η Τουρκία «πατάει σε πολλές βάρκες» και συνεργάζεται τόσο με το Ιράν όσο και με τις ΗΠΑ, στοχεύοντας να εμποδίσει την αυτονομία των Κούρδων και να αποδυναμώσει τον σιιτικό άξονα προς όφελος των δικών της συμφερόντων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο γεωστρατηγικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης. Αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με την είσοδο των Χούθι στον πόλεμο, ενώ μίλησε για λάθος εκτιμήσεις των ΗΠΑ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο χρόνος λειτουργεί εναντίον του Ιράν.

Χαρακτήρισε επίσης «μεγάλο κεκτημένο» την αποστολή στρατευμάτων στην Κύπρο από την Ελλάδα και άλλες χώρες ενώ όσον αφορά τις Βρετανικές Βάσεις, ο κ. Καλεντερίδης είπε ότι απαιτούνται «αριστοτεχνικοί χειρισμοί» για να αντιμετωπιστούν πιθανά ανεπιθύμητα παιχνίδια από τη Βρετανία, κυρίως στην περιοχή της Δεκέλειας.

«Είναι γνωστό ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Το αδιέξοδο αυτό αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο όταν οι Ιρανοί έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ. Είναι μέχρι στιγμής το πιο ισχυρό όπλο, ακόμα και από τους πυραύλους», ανέφερε αρχικά για τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι για να δημιουργήσει ένα ισοδύναμο, ο Τραμπ είπε ότι θα καταλάβει το νησί Χαργκ για να αφαιρέσει από το Ιράν τη δυνατότητα να εξάγει πετρέλαιο.

Από το νησί Χαργκ το Ιράν εξάγει το 94% του πετρελαίου και, μάλιστα, κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν σταμάτησε η εξαγωγή, διευκρίνισε ο κ. Καλεντερίδης.

«Ο Τραμπ, για να επιταχύνει τις εξελίξεις, έκανε τη δήλωση με το τελεσίγραφο των 48 ωρών και τόνισε ότι, εάν δεν ανοίξετε τα στενά σε 48 ώρες, θα καταστρέψω με βομβαρδισμό το νησί Χαργκ», πρόσθεσε συνεχίζοντας.

Όπως υπέδειξε ο κ. Καλεντερίδης, λίγες ώρες πριν ολοκληρωθούν οι 48 ώρες, υπήρξε δήλωση για παράταση πέντε ημερών αυτού του τελεσιγράφου.

«Εν τω μεταξύ, μπήκε στη μέση το Πακιστάν, υποβοηθούμενο από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Τουρκία, δίνοντας χώρο στη διπλωματία», εξήγησε.

Συνεχίζοντας, ο Σάββας Καλεντερίδης τόνισε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της παράτασης, το Ιράν έδωσε την άδεια για δέκα αμερικανικά δεξαμενόπλοια να περάσουν ως κίνηση καλής θέλησης.

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι η Αμερική έστειλε έναν κατάλογο με 15 σημεία για συμφωνία και, μετά από αυτό, εντάθηκαν οι διαδικασίες μέσω του Πακιστάν, με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι το Ιράν έστειλε στη σειρά πέντε αιτήματα για να προχωρήσει η συμφωνία.

«Και μόλις φτάσαμε στο πλήρωμα του χρόνου των πέντε ημερών, είχαμε μια δεύτερη παράταση δέκα ημερών μέχρι τις 6 Απριλίου», ανέφερε.

Όσον αφορά τις κινήσεις των ΗΠΑ, ο κ. Καλεντερίδης εξήγησε ότι κινούνται σε δύο επίπεδα, το διπλωματικό και το επιχειρησιακό, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά στρατευμάτων στην περιοχή.

«Υπό τον φόβο το Ιράν να βρεθεί αδύναμο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χρησιμοποίησε το επόμενο όπλο του, που είναι οι Χούθι. Πλέον, το Ιράν βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις ΗΠΑ», είπε ο κ. Καλεντερίδης.

«Τώρα οι Χούθι έκαναν επίθεση στο Ισραήλ και απειλούν να κλείσουν τα στενά που επιτρέπουν την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, η πρώτη απάντηση του Ισραήλ στην εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο ήταν οι χθεσινοί βομβαρδισμοί που χτύπησαν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, βυθίζοντας στο σκοτάδι μεγάλο μέρος της Τεχεράνης.

Ο Σάββας Καλεντερίδης ανέφερε ότι υπάρχει κινητικότητα στο διπλωματικό επίπεδο.

«Την ίδια στιγμή, έχουμε και τις εξελίξεις στο επιχειρησιακό επίπεδο, που περιλαμβάνουν την είσοδο των Χούθι στο ισοζύγιο του επιχειρησιακού πεδίου και τη συνέχιση συγκέντρωσης στρατευμάτων από τις ΗΠΑ».

«Επίσης, έχουμε την επέκταση των βομβαρδισμών σε δομές του κράτους, πλέον πέραν των στρατιωτικών στόχων, κυρίως από το Ισραήλ», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει εάν έγιναν στρατηγικά λάθη από τις ΗΠΑ σε σχέση με την εκτίμησή τους για το Ιράν, ο κ. Καλεντερίδης είπε ότι έγιναν πολλά λάθη, τα οποία έχουν ήδη ομολογήσει και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί.

Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν υπολογίσει σωστά την ανθεκτικότητα του συστήματος εξουσίας του Ιράν, ούτε της Χεζμπολάχ.

«Κυρίως για το Ιράν, δεν είχαν υπολογίσει ούτε τη διαχείριση της ικανότητας να προσβάλλουν με πυραυλικές επιθέσεις και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αμερικανικούς, αραβικούς και ισραηλινούς στόχους», ανέφερε.

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ πίστευαν πως, μετά τον βομβαρδισμό της πρώτης ημέρας, θα εμφανίζονταν διαλυτικά φαινόμενα στο σύστημα. «Δεν παρατηρήθηκαν τέτοια, ίσα ίσα έχουμε συσπείρωση», είπε.

Όσον αφορά τους πυλώνες εξουσίας στο Ιράν, ο κ. Καλεντερίδης ανέφερε ότι υπάρχουν η πολιτική, η ιερατική και η εξουσία των Φρουρών της Επανάστασης.

«Τώρα το ισοζύγιο έχει γύρει προς τους Φρουρούς, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις εξελίξεις», επισήμανε.

Όσον αφορά την εξέλιξη του πολέμου, ο κ. Καλεντερίδης είπε ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος του Ιράν.

Σχετικά με τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο, ο κ. Καλεντερίδης επισήμανε ότι αυτές επηρεάζονται περισσότερο από τις απώλειες που έχουν οι δισεκατομμυριούχοι φίλοι του που τον στήριξαν για να ξαναγίνει Πρόεδρος.

Οι αποφάσεις του επηρεάζονται επίσης από την κατάσταση στα χρηματιστήρια και τις τιμές των καυσίμων στις αντλίες των πρατηρίων, συμπλήρωσε.

Όσον αφορά το πολιτικό κόστος του Αμερικανού Προέδρου, ο Σάββας Καλεντερίδης ανέφερε ότι το κίνημα MAGA τον στηρίζει σε ποσοστό 80%, ενώ στο σύνολο οι Ρεπουμπλικάνοι τον στηρίζουν σε ποσοστό 65–70%. «Είναι υψηλά ακόμα τα ποσοστά της στήριξης», σημείωσε.

«Το πρόβλημα θα είναι στις ενδιάμεσες εκλογές. Πάντως, η κατάσταση για τον Τραμπ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», εξήγησε.

Στην εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, ο κ. Καλεντερίδης ανέφερε ότι η αντιπολίτευση υποστηρίζει πως υπάρχει ρήγμα στην εξουσία μεταξύ Πεζεσκιάν και Φρουρών της Επανάστασης.

«Ο Πεζεσκιάν λέει ότι σε μία έως δύο εβδομάδες θα έχουμε πλήρη κατάρρευση της ήδη κατεστραμμένης οικονομίας. Αυτό αναφέρουν μέσα της αντιπολίτευσης, που δεν είναι και αξιόπιστα».

«Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να παρακολουθήσουμε για να δούμε κατά πόσο θα υπάρξουν εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο», είπε.

Σχετικά με τους στόχους των ΗΠΑ, υπογράμμισε πως, παρότι ο γεωστρατηγικός στόχος είναι η Κίνα, υπάρχει και ο ενεργειακός, που αφορά τον πλήρη έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων του Ιράν.

«Θέλουν να αφήσουν την περιοχή υπεργολαβία στο Ισραήλ και στην Τουρκία και να στραφούν απερίσπαστοι μετά από 1–2 χρόνια στο ζήτημα της Κίνας», ανέφερε.

Σχετικά με την πολιτική της Τουρκίας, ο κ. Καλεντερίδης ανέφερε ότι είναι η «κλασική πολιτική που πατάει σε πολλές βάρκες».

Εξήγησε πως η Τουρκία συνεργάζεται με το Ιράν στο κουρδικό ζήτημα. «Δεν θέλει να υπάρξουν εξελίξεις που θα επιτρέψουν στους Κούρδους να αποκτήσουν αυτονομία. Αυτός είναι στρατηγικός στόχος της Τουρκίας. Παρέχει πληροφορίες στο Ιράν και συνεργάστηκε και στην εξέγερση του Ιανουαρίου», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, το ραντάρ στο Κιουρετσίκ της Μαλάτιας είναι το κύριο που εντοπίζει εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς αμερικανικούς ή ισραηλινούς στόχους.

«Άρα η Τουρκία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και δια της τεθλασμένης και με το Ισραήλ», επισήμανε.

Σημείωσε ότι η Τουρκία θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να αποδυναμωθεί το Ιράν.

«Όσο αποδυναμώνεται το Ιράν και ο σιητικός άξονας, τόσο δημιουργείται χώρος για τον σουνιτικό άξονα Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, ενώ είναι στα σχέδια να ενταχθεί και η Αίγυπτος», εξήγησε.

«Το θέμα είναι ότι, αν ενισχυθεί ο σουνιτικός άξονας, το Ισραήλ θα τον θεωρήσει μεγαλύτερη απειλή από το Ιράν. Θα δούμε πώς θα τον διαχειριστεί το επόμενο διάστημα», ανέφερε.

Σχετικά με την παρουσία στην Κύπρο ελληνικών F16 και φρεγατών, όπως και πολεμικών πλοίων άλλων χωρών, ο Σάββας Καλεντερίδης σημείωσε πως αυτό είναι «το μεγάλο κεκτημένο από αυτήν την κρίση».

«De facto ήταν η ενεργοποίηση του άρθρου 42, όπως λένε εδώ και στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. Μπορεί να μην υπήρχε θεσμική απόφαση στις Βρυξέλλες, όμως τα τηλεφωνήματα του Νίκου Χριστοδουλίδη έγιναν κατ’ επίκληση του άρθρου 42», υπογράμμισε.

Όσον αφορά το θέμα των Βρετανικών Βάσεων που έχει τεθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση και βρίσκεται στον δημόσιο διάλογο, ο κ. Καλεντερίδης το χαρακτήρισε ως ένα «ευαίσθητο» ζήτημα, κυρίως λόγω της βάσης της Δεκέλειας που εφάπτεται με τα κατεχόμενα.

Όπως εξήγησε, πρέπει να γίνουν αριστοτεχνικοί χειρισμοί για να μην βρεθούν τα Κοκκινοχώρια απολύτως εγκλωβισμένα «σε περίπτωση που η Βρετανία παίξει τα γνωστά της παιχνίδια».



