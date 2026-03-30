Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ είναι σε συνομιλίες με ένα «πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αλλά επανέλαβε την προειδοποίησή του προς την Τεχεράνη να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ διαφορετικά θα κινδυνεύσει να βρεθεί αντιμέτωπη με αμερικανικές επιθέσεις στις πετρελαιοπηγές της και τα ενεργειακά της εργοστάσια.

«Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος αλλά, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, το οποίο πιθανόν να συμβεί, και εάν το Στενό του Χορμούζ δεν είναι άμεσα σε λειτουργία, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη "παραμονή" μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας όλα τα Ηλεκτροπαραγωγικά τους Εργοστάσια, τις Πετρελαιοπηγές και τη νήσο Χαργκ», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης να επιτεθεί σε εργοστάσια αφαλάτωσης που τροφοδοτούν το Ιράν με πόσιμο νερό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις σε ιρανικά εργοστάσια ενέργειας για 10 ημέρες, το οποίο σημαίνει έως τις 6 Απριλίου (ώρα ΗΠΑ).

Ενώ ο Τραπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν σημειώνουν πρόοδο στις συνομιλίες, στέλνει παράλληλα περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου να κατηγορήσει την Ουάσινγκτον ότι στέλνει μηνύματα για πιθανές διαπραγματεύσεις σχεδιάζοντας παράλληλα χερσαία εισβολή.

Ιρανοί ηγέτες έχουν αρνηθεί ότι είναι σε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters