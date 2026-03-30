Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε σήμερα μία ακόμα προειδοποίηση προς το Ιράν για να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ διαφορετικά θα κινδυνεύσει να βρεθεί αντιμέτωπο με αμερικανικές επιθέσεις στις πετρελαιοπηγές του και τα ενεργειακά του εργοστάσια.

«Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος αλλά, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, το οποίο πιθανόν να συμβεί, και εάν το Στενό του Χορμούζ δεν είναι άμεσα σε λειτουργία, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη "παραμονή" μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας όλα τα Ηλεκτροπαραγωγικά τους Εργοστάσια, τις Πετρελαιοπηγές και τη νήσο Χαργκ», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ