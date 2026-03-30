Η Σερβία εξασφάλισε την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου για άλλους τρεις μήνες έπειτα από συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε ο σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου σε χαμηλή τιμή καλύπτει το 90% των αναγκών της Σερβίας, αν και το Βελιγράδι επιδίωξε να διαφοροποιήσει τις πηγές τροφοδοσίας του με φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν και υγροποιημένο φυσικό αέριο από τερματικούς σταθμούς στην Ελλάδα.

Ο Βούτιτς δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Πούτιν και ότι συζήτησαν θέματα διμερών σχέσεων, οικονομικής συνεργασίας, εισαγωγών φυσικού αερίου και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο σέρβος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τρίμηνη ανανέωση του συμβολαίου εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Ο Βούτσιτς δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Σερβία, υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση χώρα, επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις πηγές των προμηθειών της σε ενέργεια και ότι στόχος της είναι να εξασφαλίσει περί το 20% των ενεργειακών αναγκών της στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας αγοράς αερίου της ΕΕ στην οποία εντάχθηκε τον περασμένο χρόνο.

Αλλά ο πόλεμος στο Ιράν έχει αφήσει τις τελευταίες εβδομάδες την Ευρώπη με πολύ περιορισμένη εφεδρική ικανότητα. Στις 20 Μαρτίου, η Σερβία μείωσε τους ειδικούς φόρους επί του αργού πετρελαίου για να καλμάρει την εγχώρια αγορά και να αμβλύνει τις επιπτώσεις του πολέμου.

Η σερβική Srbijagas εισάγει φυσικό αέριο από την ρωσική Gazprom και κατέχουν από κοινού μονάδα αποθήκευσης δυναμικότητας 450 mcm στην πόλη Μπανάτσκι Ντβορ, της βόρειας Σερβίας.

Η Σερβία πληρώνει επιπλέον για αποθήκευση φυσικού αερίου στην γειτονική της Ουγγαρία.

Η Gazprom Neft και η Gazprom κατέχουν επίσης πλειοψηφικό μερίδιο της σερβικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS , η οποία τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις και από την οποία πρέπει να αποχωρήσουν μέχρι τις 22 Μαΐου.

Η MOL της Ουγγαρίας και η ADNOC των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων υπέγραψαν στις 19 Ιανουαρίου συμφωνία με τις δύο ρωσικές εταιρείες για την εξαγορά του μεριδίου τους στην NIS, ενώ εκκρεμεί η έγκριση της Υπηρεσίας Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων Εξωτερικού του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters