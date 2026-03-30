Η εταιρεία KitKat, θυγατρική της Nestlé, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κλοπή μεγάλου φορτίου σοκολάτας που έγινε γνωστή από τα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο X, επιβεβαιώνεται ότι 12 τόνοι (12T) προϊόντων KitKat κλάπηκαν ενώ βρίσκονταν σε μεταφορά από το εργοστάσιο της εταιρείας στην Κεντρική Ιταλία προς τον τελικό προορισμό τους στην Πολωνία.

«Εργαζόμαστε στενά με τις τοπικές αρχές και τους εταίρους μας στην εφοδιαστική αλυσίδα για να διερευνήσουμε το περιστατικό», αναφέρει η εταιρεία.

Regarding recent press coverage pic.twitter.com/Huh4EnFV2J — KITKAT (@KITKAT) March 29, 2026

Η KitKat καθησυχάζει τους καταναλωτές, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια των προϊόντων και ότι η κλοπή δεν επηρεάζει την επάρκεια της αγοράς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τους δράστες ή την πορεία της αστυνομικής έρευνας.

Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε περαιτέρω σχόλια πέρα από την επίσημη αυτή τοποθέτηση.



