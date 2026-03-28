Σημαντικό πλήγμα στην εφοδιαστική αλυσίδα της Nestlé προκαλεί η κλοπή φορτίου με περισσότερους από 12 τόνους σοκολάτας KitKat, λίγες μόλις εβδομάδες πριν το Πάσχα, με την εταιρεία να προειδοποιεί για πιθανές ελλείψεις στην αγορά.

Σύμφωνα με την εταιρεία, άγνωστοι έκλεψαν φορτηγό που μετέφερε 413.793 τεμάχια από τη νέα σειρά προϊόντων KitKat, κατά τη διάρκεια μεταφοράς εντός Ευρώπης. Το φορτίο εξαφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ κατευθυνόταν από εργοστάσιο στην κεντρική Ιταλία προς την Πολωνία. «Πάντα ενθαρρύναμε τον κόσμο να κάνει ένα διάλειμμα με KitKat, αλλά φαίνεται πως κάποιοι το πήραν κυριολεκτικά», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, σχολιάζοντας με χιούμορ τη μεγάλη κλοπή.

Η Nestlé ανέφερε ότι το φορτηγό και το περιεχόμενό του παραμένουν άφαντα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους συνεργάτες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι τα κλεμμένα προϊόντα ενδέχεται να διοχετευθούν σε «ανεπίσημα κανάλια» πώλησης σε ευρωπαϊκές αγορές, καλώντας παράλληλα σε επαγρύπνηση.

Όπως σημειώνεται, κάθε προϊόν φέρει μοναδικό κωδικό παρτίδας, ο οποίος μπορεί να εντοπιστεί μέσω σάρωσης και να οδηγήσει στις αρχές. Η εταιρεία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο προσωρινών ελλείψεων στα ράφια, με καταναλωτές να ενδέχεται να δυσκολευτούν να βρουν τα αγαπημένα τους προϊόντα ενόψει της εορταστικής περιόδου.

A huge shipment of Nestle's crunchy KitKat chocolate bars, weighing around 12 tonnes, was stolen in Europe, the brand said, warning that the heist risked causing shortages in stores right before Easter.https://t.co/pRCRai9U8M — AFP News Agency (@AFP) March 28, 2026

