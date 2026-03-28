Κατηγορηματικά διαψεύδουν διπλωματικές πηγές της Ελλάδας τα σενάρια περί πρόθεσης του Ισραήλ να αποκτήσει ή να μισθώσει νησιά στο Αιγαίο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ανυπόστατες πληροφορίες που επανέρχονται κατά καιρούς στη δημόσια συζήτηση.

Aπαντώντας σε σχετικό ερώτημα του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου CNNTürk, αρμόδιοι αξιωματούχοι του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών διέψευσαν κατηγορηματικά το περιεχόμενο των ισχυρισμών, τονίζοντας ότι «αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αναληθείς».

Με τη δήλωση αυτή, οι ελληνικές διπλωματικές πηγές ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει καμία βάση στα συγκεκριμένα σενάρια.

Το σενάριο περί «ασφαλούς καταφυγίου»

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν, το Ισραήλ φέρεται να εξετάζει τη δημιουργία «καταφυγίων» για τον πληθυσμό του, λόγω της απειλής των ιρανικών πυραύλων. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά νησιά παρουσιάζονταν ως πιθανή επιλογή, είτε μέσω αγοράς είτε μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν είχαν επιβεβαιωθεί από καμία επίσημη πλευρά, ούτε στην Ελλάδα ούτε στο Ισραήλ.

Παλαιότερες αναφορές και απορρίψεις

Η ιδέα περί αξιοποίησης ελληνικών νησιών από το Ισραήλ δεν είναι νέα, όπως υπενθυμίζει το ρεπορτάζ του CNNTürk, αλλά έχει επανεμφανιστεί κατά το παρελθόν χωρίς να προχωρήσει.

Η συγκεκριμένη πρόταση φέρεται να ανάγεται στο 2012, όταν είχε τεθεί επί υπουργίας Άμυνας του Εχούντ Μπαράκ. Τότε, ωστόσο, ο ίδιος έκρινε την ιδέα περιττή και δεν προχώρησε.

Αργότερα, το 2022, το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο από το κόμμα Μπλε-Λευκό του Μπένι Γκαντς, χωρίς όμως να τύχει θετικής ανταπόκρισης εντός του Ισραήλ, οδηγώντας εκ νέου στην απόρριψή του.

«Ανακύκλωση» ανυπόστατων σεναρίων

Διπλωματικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι η πρόσφατη συζήτηση αποτελεί αναπαραγωγή παλαιών και ανενεργών σεναρίων.

Μετά και τη διάψευση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, καθίσταται σαφές ότι τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά αποτελούν επαναφορά παλαιότερων ιδεών που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, επισημαίνει το CNNTürk.

Παράλληλα, διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν στο τουρκικό κανάλι ότι ακόμη και αν υπήρχε τέτοια πρόταση, η Ελλάδα δύσκολα θα την αποδεχόταν, καθώς αφορά ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, τα οποία θεωρούνται αδιαπραγμάτευτα.