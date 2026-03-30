Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, κατήγγειλε την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει την είσοδο στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων, χαρακτηρίζοντάς την ως παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και των μακροχρόνιων εγγυήσεων που διέπουν τους Αγίους Τόπους.

«Η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων την είσοδο στον ναό του Παναγίου Τάφου την Κυριακή των Βαΐων συνιστά παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και των μακροχρόνιων προστασιών που περιβάλλουν τους Αγίους Τόπους», δήλωσε σε ανάρτησή της το βράδυ της Κυριακής.

«Η θρησκευτική ελευθερία στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως, ανεξαιρέτως, για όλες τις θρησκείες. Ο πολυθρησκευτικός χαρακτήρας της Ιερουσαλήμ πρέπει να προστατεύεται,» πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ