Πολλά είναι τα σενάρια για τη φετινή τελετή αφής του Αγίου Φωτός καθώς λίγες ημέρες πριν από το Πάσχα, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μαίνονται.

Το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το Ιράν έχει στοχοποιήσει τους ιερούς τόπους με βαλλιστικούς πυραύλους, επεσήμανε ότι σε μια επίθεση θραύσματα πυραύλου έπεσαν λίγα μέτρα από το ναό της Αναστάσεως και ζήτησε από τους πιστούς να μην προσέρχονται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για λόγους προστασίας.

Παράλληλα, δεν επιτράπηκε το πρωί της Κυριακής (29/03) στον πατριάρχη της Ιερουσαλήμ, καρδινάλιο Πιερμπαττίστα Πιτζαμπάλα, και στον Φύλακα της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, ενώ κατευθύνονταν εκεί για να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews στο Ισραήλ Γιώργος Σιδέρης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, μπορούν να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις τις ημέρες που έρχονται, αρκεί να υπάρχει καταφύγιο για να μπορούν να καλυφθούν έως 50 άτομα.

Την ίδια ώρα η είσοδος στον Πανάγιο Τάφο, είναι ερμητικά κλειστή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, «οι ισραηλινές Αρχές ασφαλείας καταρτίζουν σχέδιο ώστε να επιτραπεί στους εκκλησιαστικούς ηγέτες να λατρεύσουν στον ιερό τόπο τις επόμενες ημέρες».

Οι Αρχές τονίζουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη διεξαγωγή της τελετής του Αγίου Φωτός εξαρτάται από τη συνολική αξιολόγηση ασφάλειας, τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της αστυνομίας και την κατοχή όλων των απαιτούμενων επίσημων αδειών από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΕΡΤ