Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, για πρώτη φορά εδώ και αιώνες δεν επιτράπηκε σήμερα το πρωί στον πατριάρχη της Ιερουσαλήμ, καρδινάλιο Πιερμπαττίστα Πιτζαμπάλα, και στον Φύλακα της Εκκλησίας του Αγίου Τάφου, πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ, ενώ κατευθύνονταν εκεί για να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες εμποδίστηκαν κατά τη διαδρομή, ενώ προχωρούσαν ιδιωτικά, χωρίς πομπή ή κάποιο στοιχείο τελετουργικής πράξης, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν. Ως αποτέλεσμα, «για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, εμποδίστηκε στους ηγέτες της Εκκλησίας να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Ναό του Πανάγιου Τάφου και δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο, αγνοώντας την ευαισθησία δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που, αυτή την εβδομάδα, στρέφονται προς την Ιερουσαλήμ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πατριάρχης της Ιερουσαλήμ

Ο Πανάγιος Τάφος, μαζί με το Δυτικό Τείχος και το Τέμενος Αλ-Άκσα παραμένουν κλειστά για το κοινό από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 λόγω του πολέμου.

Ο Ναός του Πανάγιου Τάφου αποτελεί σημαντικό κέντρο και σημείο αναφοράς της Χριστιανοσύνης. Η φύλαξή του μοιράζεται μεταξύ της Καθολικής, της Ελληνορθόδοξης και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας.

Πηγή: ΕΡΤ