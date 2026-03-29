Ενώ οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, ο πάπας Λέων απευθύνθηκε την Κυριακή (29/03) στο πλήθος που γιορτάζει την Κυριακή των Βαΐων στο Βατικανό.

Ο πάπας δήλωσε ότι ο Θεός απορρίπτει τις προσευχές των ηγετών που ξεκινούν πολέμους και έχουν «τα χέρια τους βαμμένα με αίμα», σε μια δήλωση που ερμηνεύτηκε ως κριτική προς όσους εμπλέκονται στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αυτός είναι ο Θεός μας: ο Ιησούς, βασιλιάς της ειρήνης, που απορρίπτει τον πόλεμο, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει τον πόλεμο», είπε ο πάπας.

«Δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που διεξάγουν πόλεμο, αλλά τις απορρίπτει.»

Παραθέτοντας ένα απόσπασμα από τη Βίβλο, δήλωσε: «“Ακόμα κι αν κάνετε πολλές προσευχές, δεν θα σας ακούσω: τα χέρια σας είναι γεμάτα αίμα.”»

Πηγή: ΕΡΤ