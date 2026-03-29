Ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται στον Λίβανο, με αξιωματούχους της χώρας να αναφέρουν ότι περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται 124 παιδιά, ενώ περισσότεροι από 3.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Υγείας.

Μόνο το Σάββατο και την Κυριακή, 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 10 διασώστες και τρεις δημοσιογράφοι.

Οι φόβοι για περισσότερους θανάτους συνεχίζουν να αυξάνονται, αφού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο να αλλάξει ριζικά την κατάσταση στο βορρά».

Η Χεζμπολάχ «εξακολουθεί να διαθέτει υπολειπόμενη ικανότητα να εκτοξεύει ρουκέτες εναντίον μας», είπε.

Πηγή: ΕΡΤ