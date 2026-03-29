Προσφέρω την πλήρη στήριξή μου στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων και στους Χριστιανούς των Αγίων Τόπων, οι οποίοι εμποδίζονται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε δήλωση του στο Twitter.

Στην συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του καθεστώτος που ισχύει για τους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ.

Διαβάστε επίσης: Ισραήλ: Εμπόδισαν τον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο

Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις θρησκείες.», καταλήγει σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον επικεφαλής των Φραγκισκανών στους Αγίους Τόπους να εισέλθουν στην Εκκλησία του Αγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, «για πρώτη φορά έπειτα από αιώνες», δήλωσε το Λατινικό Πατριαρχείο.

J’apporte mon plein soutien au patriarche latin de Jérusalem et aux chrétiens de Terre Sainte, empêchés de célébrer la messe des Rameaux au Saint-Sépulcre.



Je condamne cette décision de la police israélienne, qui s’ajoute à la multiplication préoccupante des violations… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 29, 2026

Πηγή: CNN