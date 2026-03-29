Ένα εργοστάσιο χημικών στο νότιο Ισραήλ επλήγη από ιρανικό πύραυλο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές για πιθανή επικίνδυνη διαρροή τοξικών ουσιών. Το περιστατικό σημειώθηκε στη βιομηχανική ζώνη Neot Hovav, περίπου 9 χιλιόμετρα νότια της πόλης Μπερ Σεβά.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ένα άτομο τραυματίστηκε από την επίθεση, ενώ οι αρχές εξέδωσαν άμεση προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν εντός των κατοικιών τους και να κρατήσουν τα παράθυρα κλειστά, λόγω του κινδύνου έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Η εταιρεία ADAMA, που διαχειρίζεται το εργοστάσιο Makhteshim, επιβεβαίωσε ότι οι εγκαταστάσεις της επλήγησαν είτε από άμεσο πλήγμα ιρανικού πυραύλου είτε από συντρίμμια, ωστόσο ανέφερε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς εντός του εργοστασίου.

Η ADAMA, η οποία αποτελεί μέρος του κινεζικών συμφερόντων ομίλου Syngenta Group, διευκρίνισε επίσης ότι η έκταση των ζημιών στο εργοστάσιο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, με βασική προτεραιότητα την αποτροπή διαρροής επικίνδυνων υλικών και την προστασία του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΕΡΤ