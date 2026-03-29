Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από αμερικανο-ισραηλινή επίθεση σε κατοικημένη περιοχή στο χωριό Οσμαβαντάν του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν αμέσως μετά την επίθεση νωρίτερα σήμερα και τέσσερις άλλοι υπέκυψαν αργότερα στο νοσοκομείο από τα τραύματά τους.

Πέντε κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς και 22 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την επίθεση, ανέφερε το πρακτορείο.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Το Ιράν δηλώνει έτοιμο «να τιμωρήσει» εισβολή από ξηράς

Πηγή: ERT