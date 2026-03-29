Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby, με έδρα την Ντόχα, καταδίκασε την επίθεση που έπληξε το κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του στην Τεχεράνη, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν την αεροπορική εκστρατεία τους κατά του Ιράν.

Σε δήλωσή του, το κανάλι τόνισε ότι η στοχοποίηση δημοσιογράφων ή πολιτικών εγκαταστάσεων παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ σύμφωνα με την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πλήγμα.

Την ίδια ημέρα, στα νότια προάστια της Βηρυτού τελέστηκε η κηδεία τριών Λιβανέζων δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Τζεζίν. Ανάμεσά τους ήταν η Φατιμά Φτούνι του Al-Mayadeen, ο αδελφός της και εικονολήπτης Μοχάμεντ Φτούνι, καθώς και ο ανταποκριτής του Al-Manar, Αλί Σοϊέμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν υπό βροχή για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι ο Σοϊέμπ ήταν μέλος της επίλεκτης μονάδας αλ-Ραντουάν της Χεζμπολάχ, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ενώ δεν σχολίασε τους θανάτους των δύο αδελφών Φτούνι. Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τις λιβανέζικες αρχές, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν, που την χαρακτήρισαν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο, ακόμη και όταν συνδέονται με εμπλεκόμενα μέρη της σύγκρουσης. Αν επιβεβαιωθεί ότι στοχοποιήθηκαν σκόπιμα, πρόσθεσε, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων, περισσότεροι από 220 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο. Από την εμπλοκή του Λιβάνου στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, σχεδόν 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ισραηλινές επιδρομές και πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.

