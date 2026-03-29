Σε καθεστώς αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας παραμένουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς νωρίς το πρωί η αεράμυνα της χώρας αναχαίτισε νέα ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε την επιτυχή εξουδετέρωση των εχθρικών στόχων, υπογραμμίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο Ντουμπάι οφείλονταν στις αναχαιτίσεις και όχι σε πλήγματα στο έδαφος, όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του ΕΡΤnews, Χριστιάνα Μανιάτη.

Η σημερινή εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των χθεσινών επιθέσεων στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη του Άμπου Ντάμπι, όπου η πτώση θραυσμάτων από βαλλιστικούς πυραύλους προκάλεσε τρεις εστίες πυρκαγιάς και τον τραυματισμό έξι εργαζομένων. Οι αρχές έχουν καλέσει τους πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Στο διπλωματικό επίπεδο, η παρουσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Άμπου Ντάμπι φαίνεται να επιτάχυνε εξελίξεις. Από την Ντόχα ανακοινώθηκε η υπογραφή αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Κατάρ και Ουκρανίας, με επίκεντρο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση συστημάτων drone και πυραύλων — τεχνολογία κρίσιμη για τις χώρες του Κόλπου που βρίσκονται στο επίκεντρο των ιρανικών επιθέσεων.

Πηγή: ΕΡΤ