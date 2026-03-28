Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απογοήτευσή του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την άρνησή τους να στείλουν στρατό για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο να αρνηθεί βοήθεια στο μέλλον.

«Απλώς δεν ήταν εκεί», είπε, μιλώντας σε επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι. «Ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στο ΝΑΤΟ, εκατοντάδες, προστατεύοντάς τους, και θα ήμασταν πάντα εκεί γι’ αυτούς, αλλά με βάση τις πράξεις τους, υποθέτω ότι δεν χρειάζεται να είμαστε γιατί δεν ήταν εκεί για εμάς», δήλωσε.

🇺🇸 "I want to thank the entire kingdom of Saudi Arabia. You've been very helpful, unlike NATO. Saudi Arabia fought, Qatar fought, UAE fought, Bahrain fought and Kuwait fought, even though they shot down three of our planes..." - Trump#Iran #IranWar pic.twitter.com/jatHcnSSQj — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 27, 2026

Ο Τραμπ έχει επιφυλάξει μερικές από τις πιο σκληρές επικρίσεις του για τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Την περασμένη εβδομάδα, χαρακτήρισε τους εταίρους του «δειλούς» και δήλωσε ότι η συμμαχία είναι «χάρτινη τίγρης» χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την Πέμπτη, δήλωσε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ».

«Τα κράτη του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν το τρελό έθνος του Ιράν, που τώρα έχει αποδεκατιστεί στρατιωτικά», ανέφερε.

«Δεν περιμένατε να εκτοξευθούν πύραυλοι στη Σαουδική Αραβία. Δεν τους περίμεναν στο Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν. Οι πύραυλοι έπεσαν βροχή και θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρο το βασίλειο που φάνηκε χρήσιμο, σε αντίθεση με το ΝΑΤΟ. Η Σαουδική Αραβία πολέμησε, το Κατάρ πολέμησε, τα ΗΑΕ πολέμησαν, το Μπαχρέιν πολέμησε και το Κουβέιτ πολέμησαν, παρόλο που κατέρριψαν τρία από τα αεροπλάνα μας.», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπενθυμίζοντας συμφωνία για πώληση αεροσκαφών F-35. «Τα F-35 είναι καταπληκτικά. Τα πουλάμε πολύ φειδωλά, δεν θέλουμε να τα έχουν άλλοι», είπε σχετικά με τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία.

«Για στρατιωτική επιχείρηση δεν χρειάζομαι έγκριση»

«Για νομικούς λόγους λέω στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, επειδή ως στρατιωτική επιχείρηση δεν χρειάζομαι καμία έγκριση. Ως πόλεμος υποτίθεται ότι πρέπει να λάβεις έγκριση από το Κογκρέσο, κάτι τέτοιο. Έτσι το αποκαλώ στρατιωτική επιχείρηση», ανέφερε και πρόσθεσε: «Μας έχουν απομείνει άλλοι 3.554 στόχοι και θα ολοκληρωθούν αρκετά γρήγορα».

«Στενό του… Τραμπ»

«Διαπραγματευόμαστε τώρα και θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά πρέπει να το ανοίξουν. Πρέπει να ανοίξουν το Στενό του Τραμπ, εννοώ το Ορμούζ. Με συγχωρείτε, λυπάμαι πολύ, τόσο τρομερό λάθος.», είπε, μιλώντας για σαρδάμ που θα τροφοδοτήσει τα fake news.

🚨 TRUMP REFERS TO STRAIT OF HORMUZ THE STRAIT OF TRUMP: "We're negotiating now, and it would be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump—I mean Hormuz. Excuse me, I'm so sorry. Such a terrible mistake." pic.twitter.com/GxC0bFThdQ — Breaking911 (@Breaking911) March 27, 2026

Πηγή: ΕΡΤ