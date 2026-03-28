Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ύστερα από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), σύμφωνα με τις αρχές.

"Η αντιαεροπορική άμυνα και τα καταδιωκτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων επιχειρούν για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και τα drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν", ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτησή του στο X.

Η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δύο φωτιές εκδηλώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη του Χαλίφα, στην ακτή των Εμιράτων, οι οποίες οφείλονταν σε συντρίμμια που προέρχονταν από την "επιτυχημένη αναχαίτιση" ενός βαλλιστικού πυραύλου.

"Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι στο περιστατικό αυτό τραυματίστηκαν πέντε άνθρωποι ινδικής υπηκοότητας, τα τραύματα των οποίων κυμαίνονται από μέτρια σε ελαφρά", διευκρίνισε στη συνέχεια η κυβέρνηση σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της.

Τα ΗΑΕ, στενός σύμμαχος των ΗΠΑ και από τις λίγες αραβικές χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, έχουν αποτελέσει βασικό στόχο πυραύλων και drones που εξαπολύονται από το Ιράν προς γειτονικές του χώρες στον Κόλπο από το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ