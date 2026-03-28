Δώδεκα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, σε ιρανικό πλήγμα εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αμερικανός αξιωματούχος χθες Παρασκευή.

Εξ όσων είναι γνωστά, πάνω από 300 μέλη του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ τραυματίστηκαν σε χώρες της περιοχής αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου. Η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει πως 273 από αυτά επέστρεψαν στα καθήκοντά τους. Δεκατρείς στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί, πάντα κατά τα επίσημα δεδομένα.

