Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) αναφέρει σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ δέχθηκαν επίθεση για τρίτη φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο μόνος εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, στη νότια πόλη Μπουσέρ «λειτουργεί επί του παρόντος και περιέχει σημαντικές ποσότητες ραδιενεργών υλικών», αναφέρει ο AEOI. Ως εκ τούτου, «οποιαδήποτε ζημιά σε αυτήν την εγκατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό πυρηνικό ατύχημα που θα είχε ανεπανόρθωτες συνέπειες για την περιοχή», προστίθεται.

Ο AEOI είχε δηλώσει ότι ο ίδιος πυρηνικός σταθμός επλήγη στις 24 και 17 Μαρτίου.

Πηγή: ΕΡΤ