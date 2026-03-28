Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επέκρινε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τις πιθανότητες ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος, αναφέρει ο ιστότοπος Axios , επικαλούμενος αμερικανική και ισραηλινή πηγή.

«Ο Νετανιάχου παρουσίασε στον πρόεδρο ως κάτι εύκολο την αλλαγή καθεστώτος. Και ο αντιπρόεδρος ήταν ξεκάθαρος για ορισμένες από αυτές τις δηλώσεις», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Ο Βανς ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς την αισιόδοξη προπολεμική εκτίμηση του Ισραήλ για το πώς θα εξελισσόταν ο πόλεμος και επί του παρόντος αναμένει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για μερικές ακόμη εβδομάδες, σύμφωνα με αμερικανικές και ισραηλινές πηγές.

Oι σύμβουλοι του Βανς πιστεύουν ότι κάποιοι στο Ισραήλ προσπαθούν να υπονομεύσουν τον Αντιπρόεδρο, ωστόσο ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο να δώσει μια ενημέρωση για το Ιράν, σημειώνοντας ότι συνεργαζόταν με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ στις διαπραγματεύσεις.

Η καλά τεκμηριωμένη αντίθεση του Βανς σε ανοιχτές συγκρούσεις στο εξωτερικό, λένε αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, τον καθιστούν πιο ελκυστικό συνομιλητή για τους Ιρανούς από τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, οι οποίοι ανέλαβαν τους δύο προηγούμενους γύρους αποτυχημένων συνομιλιών.

Σύμφωνα με τους New York Times , ο Νετανιάχου συζήτησε το σχέδιο της Μοσάντ με τον Λευκό Οίκο ενόψει του πολέμου με το Ιράν και είναι απογοητευμένος που δεν υλοποιείται.

Πηγή: ΕΡΤ