Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα, υποστήριξε ο Ρώσος Yπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, αναφερόμενος στις υποδομές που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από εκρήξεις τον Σεπτέμβριο του 2022, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σημειώνεται ότι, οι εκρήξεις εκείνης της περιόδου κατέστρεψαν σε μεγάλο βαθμό τους αγωγούς, διακόπτοντας τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και εντείνοντας τις πιέσεις στην ενεργειακή επάρκεια της ηπείρου, σε μια συγκυρία όπου η Μόσχα είχε ήδη περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές της. Τόσο η Ρωσία όσο και δυτικές χώρες έχουν χαρακτηρίσει το περιστατικό ως «δολιοφθορά», ενώ οι έρευνες που διήρκεσαν χρόνια δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, πέρυσι συνελήφθη στην Ιταλία ένας Ουκρανός άνδρας, ως ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων.

Σε συνέντευξή του στο France Télévisions την Πέμπτη, ο Λαβρόφ είπε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, αναφέροντας ως παραδείγματα τη Βενεζουέλα, όπου, όπως είπε, η Ουάσινγκτον έχει ουσιαστικά θέσει υπό έλεγχο τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, καθώς και το Ιράν.

Σύμφωνα με το κείμενο της συνέντευξης που δημοσιεύθηκε από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Λαβρόφ ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πλέον ότι θέλουν να αναλάβουν τον έλεγχο των αγωγών Nord Stream», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal το 2024, ο Αμερικανός επενδυτής, Stephen P. Lynch είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά του αγωγού Nord Stream 2, τμήμα του οποίου παραμένει λειτουργικά άθικτο.



Πηγή: ΚΥΠΕ