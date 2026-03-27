Ανησυχία προκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η κινεζική εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών SMIC φέρεται να έχει προμηθεύσει τεχνολογία κατασκευής chips στο στρατιωτικό σύστημα του Ιράν, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με την Τεχεράνη.

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ανέφεραν στο Reuters ότι η SMIC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής chips της Κίνας, ξεκίνησε να αποστέλλει σχετικό εξοπλισμό στο Ιράν περίπου πριν από έναν χρόνο, ενώ εκτιμούν ότι η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνεργασία «σχεδόν βέβαια» περιλάμβανε και τεχνική εκπαίδευση πάνω στην τεχνολογία ημιαγωγών.

Η SMIC βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο αμερικανικών κυρώσεων λόγω των φερόμενων δεσμών της με τον κινεζικό στρατό, ενώ δεν έχει καταστεί σαφές αν ο εξοπλισμός που φέρεται να μεταφέρθηκε στο Ιράν περιλαμβάνει αμερικανικής προέλευσης τεχνολογία – κάτι που θα συνιστούσε πιθανή παραβίαση των κυρώσεων.

Μέχρι στιγμής, ούτε η εταιρεία ούτε η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ή η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο. Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι διατηρεί κανονικές εμπορικές σχέσεις με το Ιράν, ενώ η SMIC έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες περί σχέσεων με το στρατιωτικο-βιομηχανικό σύμπλεγμα της Κίνας.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο όπου η Κίνα τηρεί επίσημα ουδέτερη στάση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γουάνγκ Γι, κάλεσε πρόσφατα όλες τις πλευρές να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παράλληλα, οι καταγγελίες ενδέχεται να επιτείνουν την ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Πεκίνου, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να περιορίσουν την ανάπτυξη της κινεζικής βιομηχανίας ημιαγωγών μέσω κυρώσεων, αλλά και να απομονώσουν στρατιωτικά το Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο εξοπλισμός φέρεται να παραδόθηκε στο «στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα» του Ιράν και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε κάθε είδους ηλεκτρονικά συστήματα που βασίζονται σε chips.