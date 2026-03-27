Τρίτη μεγάλη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου ανέστειλε τη λειτουργία της στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας εξαιτίας τροπικού κυκλώνα, ανακοίνωσε σήμερα η Woodside Energy, ενώ ήδη καταγράφονταν μεγάλα προβλήματα στον εφοδιασμό των αγορών με το ορυκτό καύσιμο αυτό σε διεθνές επίπεδο, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αυστραλιανή εταιρεία πετρελαίου και αερίου Γούντσαϊντ ανέφερε ότι η εγκατάσταση Karratha, στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας, υφίσταται «διακοπή της παραγωγής». Προστέθηκε έτσι στην αναστολή λειτουργίας άλλων δυο τεράστιων μονάδων ΥΦΑ, του κολοσσού Chevron Australia, επίσης στις ακτές από όπου πέρασε ο κυκλώνας Ναρέλ.

Οι μονάδες υπέστησαν διακοπές της λειτουργίας τους χθες Πέμπτη το απόγευμα (τοπική ώρα), ενώ ο τροπικός κυκλώνας Ναρέλ απειλούσε τις ακτές της δυτικής Αυστραλίας.

Η Σέβρον είναι ο ένας από τους δυο μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου στη δυτική Αυστραλία. Ο άλλος είναι ο Woodside Energy.

Αυτές οι δυο εταιρίες παράγουν πάνω από το 15% του φυσικού αερίου που εξάγεται σε διεθνή κλίμακα.

Ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και ΥΦΑ.

Ειδικά το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ΥΦΑ στον κόσμο, βλέπει τις εξαγωγές του να έχουν περιοριστεί δραστικά, καθώς τα δεξαμενόπλοια αποφεύγουν το de facto κλειστό στενό του Χορμούζ.

Η τιμή του ΥΦΑ σε κάποιες χώρες της Ασίας που εξαρτώνται κατά πολύ από τις εισαγωγές του ορυκτού καυσίμου έχουν υπερδιπλασιαστεί αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP