Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παρατείνει το τελεσίγραφό του προς το Ιράν για επιθέσεις εναντίον σταθμών παραγωγής ενέργειας, «κατόπιν αιτήματος της ιρανικής Κυβέρνησης», υποστηρίζοντας πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη εξελίσσονται «πολύ καλά».

«Κατόπιν αιτήματος της ιρανικής Κυβέρνησης… αναστέλλω την καταστροφή σταθμών παραγωγής ενέργειας (στο Ιράν) για 10 ημέρες, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Απριλίου στην Κύπρο)», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται και, παρά τις εσφαλμένες αναφορές περί του αντιθέτου από τα ΜΜΕ των fake news και άλλους, εξελίσσονται πολύ καλά», υπογράμμισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.



Πηγή: ΚΥΠΕ