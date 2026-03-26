Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στο Ιράν «με όλη τη δύναμή του», σε ένα σύντομο μήνυμα στο οποίο επισημαίνει τη χθεσινή δολοφονία από το Ισραήλ του αρχηγού του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρέζα Τανγκσίρι.

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε, με όλη τη δύναμή μας, στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης: LIVE: «Το Ισραήλ σκότωσε τον Ιρανό που επέβλεπε το μπλόκο στο Ορμούζ»

«Χθες το βράδυ, εξοντώσαμε τον διοικητή του Ναυτικού Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς. Αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ αίμα στα χέρια του, και ήταν επίσης υπεύθυνος για την κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ», συνέχισεο Νετανιάχου.

Αποκάλεσε αυτό «ένα ακόμη παράδειγμα της συνεργασίας μεταξύ μας και του συμμάχου μας, των Ηνωμένων Πολιτειών, στην επιδίωξη των κοινών πολεμικών στόχων μας».