Το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα να δέχεται διαδοχικά κύματα ιρανικών επιθέσεων μέσα σε λίγες ώρες, με τραυματισμούς και ζημιές σε περιοχές του κέντρου και του βορρά, καταγγέλλοντας ότι και σήμερα έγινε χρήση βομβών διασποράς από τους Ιρανούς, ενώ υπήρξαν και αναφορές για πτώσεις θραυσμάτων και τραυματίες σε αστικές περιοχές, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ότι, παρά τις επιτυχίες της αεράμυνας, η απειλή παραμένει ενεργή και σοβαρή.

Την ίδια ώρα, η στρατιωτική ηγεσία δείχνει να συνδυάζει την άμυνα στο εσωτερικό με συνέχιση επιχειρήσεων σε περισσότερα από ένα μέτωπα, χωρίς ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης.

Την ίδια στιγμή, το λιβανικό μέτωπο βαθαίνει. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι σκοπεύει να διατηρήσει υπό έλεγχο ζώνη στο νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, με τον Yπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, να μιλά ρητά για «ζώνη ασφαλείας», στην πιο σαφή μέχρι στιγμής ένδειξη ότι εξετάζεται παρατεταμένη φυσική παρουσία σε τμήμα του λιβανικού εδάφους.





Iranian ballistic missile with cluster bombs hitting targets in Israel https://t.co/0818JiuScX — Israel-Iran-war-news (@Israel_Iran_war) March 26, 2026

Η Χεζμπολάχ έχει προειδοποιήσει ότι θα αντιμετωπίσει μια τέτοια παρουσία ως κατοχή. Οι συγκρούσεις πάντως συνεχίζονται με σφοδρότητα.



Πηγή: ΚΥΠΕ